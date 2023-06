La revue de presse : Berlusconi, le petit père du populisme moderne est mort

"Fin du Cavaliere, Trump avant l’heure" (La Libre)

Du début de leurs carrières dans l’immobilier, à leurs passages en télévision, jusqu’à l’atterrissage en politique, les deux hommes partagent de nombreux points communs. Sans doute, l’aîné a-t-il tracé la route pour son cadet américain, ainsi de ce coup de génie de Berlusconi d’avoir plus qu’utiliser les médias italiens, mais bien réussi à les mettre sous sa coupe. Suffisamment pour convaincre le spectateur qu’il était victime d’ennemi de gauche.

The Washington Post le note : "une dynamique similaire est en cours aux Etats Unis." Alors que Trump et ses certains de ses rivaux républicains tentent d’utiliser les enquêtes en cours (et les actes d’accusation contre l’ancien président) pour attiser les reproches de leur base électorale. Berlusconi était sans doute moins idéologique que ces héritiers. Il a tout de même créé un modèle d’érosion de la démocratie.

Sorte de preuve par la force, que les contre-pouvoirs ne sont pas aussi solide qu’on ne voudrait le croire. Pour évaluer cet héritage, une lettre d’information – Mother Jones interroge ces lecteurs : Y a-t-il quelque chose de choquant dans la phrase suivante :

"Last week, the twice-impeached, coup-leading, previously-indicted, former president, who is currently the front-runner for his party’s 2024 nod, and who was recently found liable for sexual abuse, was indicted on 37 felony charges for allegedly mishandling classified information, obstructing justice, and lying to the FBI — and still more investigations await."

Ce constat, à lui seul suffit sans doute à résumer ce que le populisme moderne doit à Silvio Berlusconi, dont les frasques judiciaires sont ramenées à quelques chiffres cités par le Courrier International : 88 procès en 26 ans et 300 millions d’euro dépensés en justice du propre aveu de Silvio Berlusconi.