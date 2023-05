La revue de presse : Bakhmout, la chute de la ville pourrait-elle profiter aux Ukrainiens ?

Au G7, en revanche, la victoire est nette. Volodymyr Zelensky, physiquement présent, a su, une fois encore, remporté l’attention médiatique, et distillé plusieurs images très symboliques. Sa présence sur les lieux d’Hiroshima n’aura échappé à personne, quand le Kremlin ne cesse, écrit la libre, de menacer le monde d’apocalypse nucléaire.

Du reste, Volodymyr Zelensky a obtenu de ce G7 ce qu’il était venu chercher, constate l’Avenir, de nouvelles livraisons d’armes et particulièrement, d’avions de combat F16 (Wings for freedom, suivant les mots du président ukrainien.) Visiblement, les menaces agitées jusqu’ici par la Russie ne font plus peur aux Occidentaux, constate le Figaro.

Un autre enseignement de taille, la libre le souligne, c’est que le G7 resserre les rangs contre la Chine. Difficile – on l’imagine – pour la Chine d’entendre ce catalogue des faits que lui reprochent les 7 démocraties les plus industrialisées : entorses au libre-échange, espionnage industriel, coercition économique, violation des droits humains, menace contre Taïwan, expansionnisme en mer de Chine, intimidation des Chinois de l’étranger et – on y revient – soutien à l’invasion russe de l’Ukraine. Aligné ainsi, dans le communiqué final, on ne peut que constater que le pays en prend pour son grade.

"Bien qu’un peu tardive, cette manifestation de lucidité du G7 ne peut être que saluée, à la condition que le poids de ces mots soit rapidement suivi par la force des actes."

Pour L’Avenir, il est légitime aussi de s’interroger : est-ce vraiment au G7 à afficher si clairement son soutien à l’Ukraine ? Ne serait-ce pas plutôt le rôle de l’Otan ? S’il entend garder la main, sans doute le G7 aurait-il plutôt intérêt à s’élargir à d’autres états plutôt que d’essayer de démontrer sa suprématie à tout prix.