La revue de presse : B.H.V. le retour ?

Dans la presse, un second constat porte sur "la loi sur les repentis." Pour le ministre de la Justice, le texte doit être adapté afin d’être rendu plus efficace. En ce sens, un projet de loi va être soumis afin de modifier le Code d’instruction criminelle. L’Avenir qui en fait sa Une explique que l’un des buts de la nouvelle loi sera d’aménager une phase de négociation plus approfondie avant de boucler l’accord entre repenti et procureur. Cela devrait permettre aux autorités de mieux évaluer la valeur des informations fournies par le repenti.