La revue de presse : avec l’expulsion des migrants en Tunisie, l’Europe laisse mourir ses valeurs

"La photo qui devrait réveiller le monde" (Het Nieuwsblad)

Marie, 6 ans. Matyla, 30 ans. Une mère et sa fille, poussées dans le désert sans eau ni nourriture. Deux migrants de plus qui s’ajoutent à la liste infinie des victimes de la migration.

La presse néerlandophone évoque longuement leur histoire. Celle de Matyla Dosso tout d’abord, originaire de Côte d’Ivoire. Sa rencontre avec Mbengé dans un camp de détention libyen en 2016. Lui vient du Cameroun. Ensemble, ils auront une fille. Pour elle, ils voudraient un avenir meilleur. 5 fois ils tenteront de gagner l’Italie. Las, ils décident de s’installer en Tunisie. C’est là que la famille est arrêtée et jetée aux portes du désert. Longtemps ils erreront. Mbengé s’effondre. Il supplie sa femme de continuer sans lui. Plus tard, des réfugiés soudanais le trouvent et lui portent secours. Marie et Matyla n’auront pas cette chance.