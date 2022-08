La Revue de presse : avant la pluie, le beau temps !

Cette fois, ça y est, ils sont vraiment de retour, titre l’Echo. L’Atomium et les musées bruxellois ont fait le plein, avec plus de 71.000 visiteurs en juillet à l’Atomium. Niveau Horeca et hôtellerie, on n’a pas encore retrouvé les chiffres d’avant covid mais on est sur la bonne voie. Le taux d’occupation des hôtels en juillet à Bruxelles approchait des 67% contre 74% en 2019, écrit aussi Le Soir, avec un petit coup de pouce des trois week-ends du festival Tomorrowland, souligne l’Echo, et d’autres gros événements comme les concerts d’Ed Sheeran, de Coldplay ou les Rolling Stones.

La Fédération Horeca Bruxelles remarque aussi une nouvelle tendance, explique Le Soir. Les Bruxellois profitent de plus en plus de leur ville. La réouverture complète des restos, les prix élevés pour les vacances à l’étranger et la météo clémente n’y sont pas pour rien.

Et si vous préférez partir à l’étranger, la Dernière heure propose quelques bonnes idées. Pourquoi ne pas partir en France, en Italie ou en Turquie ? Vous pourriez y croiser des ministres du gouvernement fédéral, comme la ministre de la défense, Ludivine Dedonder, en Une de la Dernière heure.