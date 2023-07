La revue de presse : Au menu, moule, frites et… O.G.M.

Sur la carte publiée par De Standaard, les scientifiques ont dû trouver un rouge plus foncé que jamais pour illustrer les zones du globe où a température dépasse désormais les 50 degrés. Certes, bon nombre de Belges n’ont pas dû sentir le coup de chaud – il s’agit d’une température mondiale moyenne. Un coup d’œil à la carte permet de comprendre que la catastrophe climatique ne sera atténuée que si tous les pays font un effort, écrit De Standaard. Les grands pollueurs Etats Unis, Europe et Chine doivent prendre l’initiative et coopérer. Celui qui veut sauver le monde, devra parler au Chinois.

Et e constat s’applique également à l’autre menace du moment. Le risque nucléaire. Si l’on veut garder sous contrôle celui-là, il faudra aussi parler avec Pékin.

Le Monde – à la suite de plusieurs quotidiens – le note aujourd’hui.

Autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la crainte est de plus en plus vive. L’Ukraine accuse la Russie d’avoir miné la plus grande centrale d’Europe. Russie qui s’apprêterait selon les Ukrainiens à commettre une provocation dans un avenir proche. Russie qui renvoie le message inverse. Ce serait l’Ukraine qui serait sur le point de déclencher des hostilités dans cette zone.

L’analyse est là : pour empêcher que Vladimir Poutine ne tire profit d’une attaque – ou d’un incident nucléaire, il faut rappeler la ligne rouge de Pékin en la matière.

Bonne chance aux dirigeants qui devront gérer cela, conclut De Standaard.

L’été ne fait que commencer !