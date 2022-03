La Revue de presse : And the winner ... gives a slap

Situation contrastée ce matin, en une de la presse.

D’un côté, la désormais fameuse gifle de Will Smith à Chris Rock. Et de l’autre, l’entente cordiale qui anime en ce moment les forces vives wallonnes autour du nouveau plan de relance. Et l’un et l’autre font couler beaucoup d’encre. Pour espérer que ce plan-ci sera LE bon. Celui qui relancera enfin durablement la région wallonne. Pour espérer que cette gifle sera la dernière qu’un acteur surpayé enverra à la figure d’un comique richissime. La Wallonie se concentre sur les efforts à faire. Hollywood se disperse en altercation bien mal inspirée.