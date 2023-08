La revue de presse : Afrique, les coups d’État se passent mais ne se ressemblent pas

Le Conseil flamand pour les réfugiés cesse de coopérer. Semaine dernière, Fedasil lui demandait de trouver de nouvelles places d’accueil, quand bien même, insiste De Standaard, cette A.S.B.L. n’a pas le budget et n’est pas un partenaire d’accueil. Après la décision de la secrétaire d’Etat Nicole De Moor (CD&V) de refuser l’accueil des demandeurs d’asile homme célibataire, le conseil flamand des réfugiés refuse de coopérer davantage.

De quoi faire craindre aux acteurs de terrain une explosion du nombre de sans-abri, à Bruxelles, note La Libre, qui en commentaire, estime que la politique décidée par Nicole De Moor est un "pied de nez" adressé à la majorité fédérale et à sa décision de concerter tous les acteurs de terrain pour remédier aux problèmes de sécurité et sanitaire dans les gares. Du reste, cette politique d’asile pour laquelle la Belgique a déjà été condamnée, c’est "une bombe politique à retardement. Ne pas la désamorcer serait indigne, illégal et humainement inacceptable".

Le Soir poursuit : on en vient à "ajouter de l’indignité à l’illégalité"

La Libre en tire une analyse politique : le CD&V est passé à l’offensive !