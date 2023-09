La revue de presse : Accord pour refondre les institutions francophones

Lendemain de fête pour la Communauté française.

Les présidents de parti (Ecolo, MR et PS) se sont accordés (en secret, jusqu’ici) pour transférer une large part des compétences d’une entité fédérée (la Communauté française ou Fédération Wallonie-Bruxelles) en direction d’autres (les Régions Wallonne et Bruxelloise.)

"Un accord pour simplifier les institutions francophones" (Le Soir) qui résume en trois grandes décisions : "moins de ministres, moins de coûts de fonctionnement et ce transfert, donc, de compétences aux Régions"

Pour l’éditorialiste du quotidien, Béatrice Delvaux c’est "une très bonne surprise francophone."

Cela fait des années, écrit Le Soir, que les "sudistes" sont appelés à se réunir pour créer ensemble une architecture plus cohérente des institutions qui gouvernent le sud et la partie francophone du pays.

Certes, nous n’y sommes pas encore, reconnaît le quotidien. Mais, enfin, si déjà ces trois-là parviennent à proposer une redéfinition plus cohérente d’eux-mêmes. Ce sera un geste. Geste d’autant plus fort, poursuit Le Soir qu’il intervient, entre 3 hommes politiques qui se sont surtout distingués ces temps-ci par leurs hostilités.

Qu’ils réussissent à travailler dans l’ombre sur un enjeu de fond. Cela ne peut que redonner un peu de confiance dans la capacité du politique, quand ils s’accordent, à faire bouger les lignes.

Malgré les fleurs ponctue encore Béatrice Delvaux, il faut conserver ici une dose de réalisme. On a affaire là qu’à des intentions, avec un degré très moyen d’engagement. Il reste à prouver que cela sera concrétisé. A passer la barre des élections, des Bruxellois, des Flamands. Et Vérifier enfin qu’on n’hérite pas à la fin d’une opération uniquement cosmétique.

A une époque où l’urgence de la bonne gouvernance, la santé des finances s’impose, pour ce projet, conclut le quotidien, l’échec n’est pas une option.