La Revue de presse : à qui s’adresse vraiment la grève ?

La presse s’interroge ce lundi matin sur les raisons de la grève nationale.

Le pouvoir d’achat, l’avenir des pensions, le manque d’investissements dans les services publics et les échecs de la concertation sociale, répond Le Soir.

Une grève cependant teintée d’incompréhension. A qui s’adresse-t-elle ? Et à quoi sert-elle vraiment ? Pour la Dernière Heure et Sudinfo, il ne faudrait pas que les syndicalistes perdent l’adhésion de la population en cours de route.

Dans le reste de l’actualité, on parle pouvoir d’achat dans les journaux, en s’attardant sur ce chiffre alarmant : l’inflation va atteindre ce mois-ci près de 9%… soit son plus haut niveau en 40 ans, écrit l’Echo. Le gouvernement doit prendre de nouvelles mesures, martèle le quotidien économique. Et les entreprises doivent prendre leurs responsabilités, ajoute De Morgen.

La presse française, enfin, revient sur le chaos au stade de France pour la finale de la Ligue des Champions. Libération accuse le ministre de l’intérieur d’encourager la violence policière, et de ne pas assez remettre en question les méthodes de la police. Utiliser du gaz lacrymo à un événement avec familles et enfants, est-ce la meilleure approche ? se demande le journal français.