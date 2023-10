La revue de presse : à Gaza, le compte à rebours a commencé

Et cette question que pose l’éditorialiste du Soir : "Qui pour enrayer la spirale du pire ?" Parce que nous sommes dans une course contre la montre, "une course pour sauver Israël et Gaza de l’abîme, une course pour sauver le monde du précipice". Parce que ce conflit c’est "une bombe qui menace l’équilibre mondial"." "L’heure est d’une gravité inouïe, car il s’agit d’éviter l’embrasement du Moyen-Orient et du monde dans la foulée." "Qui pour dire " stop " ?" Il n’y a rien à attendre des Etats Unis, nous dit l’éditorialiste. Rien de la part des Européens, incapables d’adopter une position commune. Rien à attendre de l’intérieur non plus, tant les deux camps sont dirigés par des extrêmes. Béatrice Delvaux n’a pas tenté de glisser ne serait-ce qu’une pointe d’espoir dans son édito. Elle conclut : "aujourd’hui, c’est le présent qui s’écrit devant nous. En lettres de sang".