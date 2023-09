La revue de presse : 27/09, la Communauté française, on la garde ou on la jette ?

Précisément de dette, il en est aussi question en commentaire du Soir. "Il est temps d’abandonner cet équilibre de pacotille quine trompe personne", écrit le quotidien, pour qui le gouvernement wallon serait bien plus inspiré d’assumer les dépenses qu’il a posées ces dernières années.

Crise sanitaire, inondation, guerre en Ukraine, crise de l’énergie. A chacun des malheurs rencontrés par la Région et ses habitants, la réponse wallonne était nécessaire, explique en substance l’éditorialiste qui s’étonne presque de voir Elio Di Rupo s’excuser d’avoir massivement aidé ménage et entreprise. S’endetter n’est pas un drame si c’est pour la bonne cause, et sans excès, conclut Le Soir, décidé à envoyer des fleurs à l’exécutif.