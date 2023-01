La revue de presse : 2023, l’année économique

Un tiers des Flamands de 20 ans n’envisagent pas de travailler plus de 30 heures par semaine. C’est ce qu’on peut lire dans Het Nieuwsblad ce matin. Ce n’est pas de la paresse, selon un économiste du travail, mais le signe d’une génération qui veut faire des choix équilibrés, et qui a grandi hantée par le concept de burn-out.

Le même économiste que dans Het Nieuwsblad a mené une étude sur la discrimination sur le marché du travail, dans de Standaard. En Europe, les principaux facteurs de discrimination ne sont pas les origines ou le genre, mais l’âge !

Les travailleurs de plus de 50 ans sont davantage discriminés parce que les employeurs leur préfèrent des jeunes dynamiques à l’aise avec la technologie… Des jeunes qui paradoxalement veulent travailler moins… Et qui de toute façon toucheront moins qu’une personne avec plus d’expérience, souligne l’éditorialiste du Standaard.

Une culture bien éloignée de celle des Américains, où il est monnaie courante de travailler jusqu’à ses 70 ans… 80 ans si on prend exemple sur le président. De notre côté de l’océan, à 50 ans, on se prépare déjà quasiment à partir à la retraite. Si le système américain a de nombreuses failles, souligne De Standaard, peut-être devrions-nous nous en inspirer ? En particulier en période de pénurie de main-d’œuvre, quand le potentiel des quinquagénaires et des sexagénaires est trop précieux pour être perdu par la discrimination.