La Revue de presse

Et si la solution au conflit ukrainien était l’envoi d’une force de maintien de la paix dans la région ?

Cette idée, formulée, ce matin par De Morgen, résume les deux principales préoccupations de la presse de ce mercredi. Jusqu’où Vladimir Poutine envisage-t-il d’aller ? Comment est-il possible de l’arrêter ? A la première question, la presse répond rapidement. Le président russe semble prêt à aller très loin. Répondre à la seconde question est plus complexe et dépend, finalement, de notre propre capacité à nous engager économiquement au côté de l’Ukraine. C’est ce que le quotidien helvétique Le Temps résume en une question : "Face à Poutine, sommes-nous tous des Ukrainiens ?"