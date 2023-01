La revue de la presse : vous êtes plutôt Rosalia ou Red Hot Chili Peppers ?

C’est le résultat d’une enquête de Tests-Achats dans De Morgen. Avec la hausse des prix, la proportion de Belges qui n’ont plus rien à la fin du mois a légèrement augmenté.

Les Belges sont même de plus en plus nombreux à devoir demander de l’aide financière à leur famille ou leurs amis, explique De Morgen. Un Belge sur 8 doit même grappiller dans ses économies, titre Het Laatste Nieuws.

On économise le chauffage et l’électricité, mais on économise plus de manière générale parce qu’on vit plus longtemps. Les Belges se méfient aussi de plus en plus du gouvernement. 7 personnes sur 10 croient même que les entreprises utilisent l’augmentation des prix pour faire des bénéfices.