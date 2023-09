La revue de la presse : votre santé entre les mains des femmes ?

Après une opération réalisée par une chirurgienne, les patients et patients souffrent moins de complications. C’est le résultat de deux études à lire dans de Standaard. Des chercheurs suédois et canadiens ont analysé les complications après des opérations courantes pratiquées par des femmes et celles pratiquées par des hommes. Les deux études concluent que dans le cas des opérations faites par des chirurgiennes, le patient développe moins souvent des complications postopératoires.

Les hommes opèrent plus souvent d’autres hommes, des patients aussi en moins bonne santé et plus vieux. Les femmes, elles, encore minoritaires dans le monde de la chirurgie, font plus d’efforts, sont plus consciencieuses, plus à l’écoute, prennent plus de temps, et surtout héritent des cas les moins graves.

De Standaard et les études citées ne dégagent pas de conclusions sur ces résultats, et sur ce qu’ils disent de notre société, même si des déductions sont possibles. Le journal pointe tout de même que les patients et patients favorisent en général une bonne communication, et là-dessus, les chirurgiens ont à apprendre des chirurgiennes.