La Revue de la presse : une page de l’Histoire bien trop coûteuse

Le coût du couronnement du roi Charles III fait grincer des dents outre-Manche. Le couronnement devait pourtant être moins fastueux que celui de sa mère, la Reine Elizabeth II. C’était en tout cas ce qu’avait annoncé le Roi en décembre dernier, souligne la correspondante à Londres du journal Le Soir.

Entre-temps, l’événement a pris un peu d’ampleur. Une meilleure pub pour le Royaume-Uni et une belle image à l’étranger : ce serait l’idée du gouvernement britannique derrière ce couronnement selon le Soir. D’ailleurs, le rôle du gouvernement est de décider la somme allouée à ce couronnement, puisqu’il s’agit en partie d’une dépense publique, souligne Le Soir. L’autre partie est financée par le Souverain.

On ne connaîtra le montant exact des festivités qu’après l’événement. Mais des chiffres circulent dans la presse britannique : entre 114 millions et 170 millions d’euros. En pleine crise du coût de la vie, les Anglais ont avalé leur thé de travers en voyant le coût potentiel de ce couronnement. Selon un sondage, cité dans le Soir, plus de 50% des Britanniques estiment que l’argent du contribuable ne devrait pas financer un tel événement.