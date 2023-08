La revue de la presse : une crise migratoire entre forêt obscure et désert aride

La situation des migrants entre la Pologne et la Biélorussie n’a plus fait la Une des journaux depuis le pic du flux migratoire de 2021. Cet itinéraire migratoire, en plein forêt, est pourtant toujours orchestré par le dirigeant biélorusse Loukachenko, en représailles aux sanctions européennes contre son régime, rappelle Le Soir. Cette route est empruntée par des migrants venus d’Afrique et du Moyen-Orient, un no man’s land en plein cœur d’une forêt sombre et dangereuse.

Les forêts de Podlachie en Pologne sont devenues un cimetière. Des migrants y sont pris au piège, coincés entre la Biélorussie et son dictateur, et la Pologne et ses frontières quasi impénétrables, gardées par un mur. Un mur que des migrants tentent tout de même de gravir, raconte le correspondant du Soir, au risque de se casser les jambes, le prix à payer pour ne pas mourir en Méditerranée. S’ils sont moins nombreux à prendre cette route terrestre plutôt que la route maritime, ceux qui la tentent sont en grande détresse. Une crise humanitaire se joue dans ces épaisses forêts, écrit Le Soir.

Les conditions de vie en campement de fortune sont atroces : dans le froid, la faim, la soif et la maladie. Et si Pierre, un Congolais, qui a raconté son récit au Soir, a survécu au voyage, il aurait pu périr, comme des milliers d’autres. C’est en effet dans cette forêt qu’il y a 80 ans, des Juifs s’étaient déjà réfugiés pour échapper aux Nazis. Très peu avaient survécu.