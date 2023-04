La revue de la presse : transparence, transparence, transparence

Payer au lieu de comparaître devant le tribunal. Donald Trump n’a pas eu ce luxe. En Belgique, c’est une loi controversée mais elle existe, y compris pour des délits graves. La loi sur la transaction financière va faire peau neuve, lit-on dans De Standaard ce matin.

Le ministre de la justice Vincent Van Quickenborne veut rendre tout cela plus transparent, notamment en supprimant l’aspect secret de ces transactions. Elles ne se feront plus à huis clos mais lors d’une audience ouverte à la presse et au public. L’accusé ne pourra plus non plus diriger une entreprise pendant une période de trois à dix ans après ça. Plus de 1500 suspects ont eu recours à cette loi depuis 2011, et elle a longtemps été soupçonnée de servir en particulier aux diamantaires anversois.