La revue de la presse : sortez les calculatrices !

Ce matin, les journaux ont sorti leur calculette. Au menu : le budget de l’Etat, la pénurie d’enseignants et le prix des médicaments. Où la Belgique va-t-elle trouver 22 milliards d’euros dans les prochaines années ? Avec un déficit qui se creuse de plus en plus, la tâche risque d’être compliquée pour la Vivaldi, à moins de s’accorder sur des réformes sérieuses… et ce n’est pas gagné ! Et bientôt, il n’y aura plus personne pour faire les calculs. Avec la pénurie d’enseignants côté francophone, des enfants n’ont plus eu cours de maths depuis des mois. En Flandre, c’est plutôt l’organisation qui pose problème dans l’enseignement.

Une piste pour faire des économies ? Diminuer le coût des médicaments. La Belgique les paie encore beaucoup trop cher par rapport à leur prix réel. Solidaris a sorti un calculateur pour évaluer les surprofits que font les firmes pharmaceutiques sur certains médicaments.