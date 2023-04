La revue de la presse : Sarah Schlitz, le carambolage spectaculaire

Le président américain a annoncé officiellement qu’il voulait briguer un second mandat. Ce n’est pas une surprise. Il l’avait déjà laissé entendre. Pourtant, La Libre le rappelle, au début, certains observateurs avaient imaginé qu’il ne ferait qu’un mandat, puis qu’il se retirerait au profit d’un héritier plus jeune. Joe Biden sortirait avec la satisfaction d’avoir couronné une carrière déjà exceptionnelle : trente-six ans au Sénat et huit années de vice-présidence au côté de Barack Obama.

" Le choix de Kamala Harris comme colistière avait pu les conforter dans cette analyse : une femme brillante, issue des minorités, paraissait avoir le profil idéal pour contempler la succession. Las ! Cette prédiction a tourné court, Mme Harris se faisant on ne peut plus transparente et n’attirant la lumière médiatique qu’à l’occasion de l’une ou l’autre gaffe, commises notamment lors de ses rares déplacements officiels à l’étranger." Au point que La Libre pose cette question : Kamala Harris est-elle encore un atout pour Joe Biden, ou au contraire un handicap ?

Le quotidien estime qu’il aurait peut-être été judicieux de changer de partenaire pour donner du tonus aux démocrates. Joe Biden peut se targuer d’un bilan relativement bon, selon La Libre. Même les républicains modérés le reconnaissent, écrit Het Nieuwsblad. Le président américain a à son actif un certain nombre de lois assorties de milliers de milliards de dollars pour relancer le pays. Il fait figure de chef d’Etat chevronné et modéré. "Cependant, dans “vieux routier”, il y a “vieux”, et tout l’ennui que ce qualificatif inspire", dit La Libre.

"Car si Joe Biden aura 82 ans au moment de l’élection, il aura 86 ans à l’issue de ce second mandat, s’il l’emporte, et si la mort ne l’emporte pas auparavant." C’est la formule caustique de Marie-Alice Pontus dans L’Avenir.