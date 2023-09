La revue de la presse : quelle attention portez-vous au bruit ? Une grande enquête sanitaire en Flandre

En Flandre, c’est le début d’une grande enquête. Elle s’appelle "De Oorzaak", et est menée par le journal De Morgen et l’université d’Anvers. L’objectif est de comprendre l’impact du bruit sur notre santé. Ses dégâts sur la santé sont souvent sous-estimés parce que chaque personne perçoit le bruit différemment. Le bruit peut en effet influencer notre qualité de vie, notre sommeil, notre niveau de stress. C’est cela que le test en ligne proposé par De Morgen doit déterminer.

Et puis, nous ne nous rendons pas toujours compte du niveau sonore qui nous entoure en permanence, souligne De Morgen. Nous finissons par nous habituer, et à ne plus remarquer l’impact qu’il a sur nous. C’est aussi un des objectifs de l’étude. Elle doit permettre de déterminer le bruit réel dans une rue et la façon dont le citoyen le perçoit, à l’aide de capteurs posés sur les fenêtres de volontaires qui vivent dans des grandes villes flamandes. La qualité de leur sommeil sera étudiée dans le même temps.