La revue de la presse : Prigojine, l’épine dans le pied de Vladimir Poutine

Rencontre-ados.net, c’est le nom de ce site de rencontres pour ados en Une de la Dernière Heure. Ce site attire chaque mois 10.000 jeunes belges, d’après la DH, mais il pose question. Ce Tinder pour ados serait en effet infesté de prédateurs sexuels, titre la Dernière Heure, des adultes à la recherche de photos nues de mineures notamment.

La preuve : les sollicitations toutes plus sordides les unes que les autres, reçues par des journalistes sous couverture, avec un profil de jeune fille. Ou les témoignages de mamans inquiètent qui se sont créé des faux comptes, et qui ont partagé sur les réseaux sociaux les horreurs qu’elles ont reçues.

Le site est hébergé en Belgique et se présente, raconte la DH, comme un site de rencontres gratuit pour les jeunes de 13 à 25 ans. Child Focus dénonce dans la DH cette tranche d’âge, et la responsabilité de la plateforme, qui met en lien des majeurs et des mineurs volontairement. Child Focus invite donc à la plus grande prudence. La police fédérale aussi, qui appelle à signaler tout contact suspect.