La revue de la presse : plus d'immigrés à Anvers que de Belges natifs, comment mieux vivre ensemble ?

Beaucoup de Belges ont pris le chemin des vacances ce week-end, et certains l’ont fait en train. L’idée séduit en effet de plus en plus. Le train représente la solution écologique idéale pour remplacer l’avion, mais pas forcément la plus pratique. C’est ce que constate en tout cas le journal Le Soir.

Il y a le prix d’abord. En Europe, les voyages en train sont en moyenne deux fois plus chers que ceux en avion, à moins de prendre plusieurs correspondances. Et là aussi, c’est un casse-tête, chaque pays de l’Union européenne ayant un opérateur différent. Le Soir s’aventure : la création d’un opérateur ferroviaire européen serait peut-être la solution pour rendre le tout plus fluide ? Le système existe pour le transport de marchandises, pourquoi pas pour les passagers ?

Un point positif tout de même, selon Le Soir : le pass Interrail. Il permet de voyager à travers 33 pays européens, même si là encore, cela demande une étude approfondie du rail européen et une sacrée organisation.