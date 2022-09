La revue de la presse : pluie d’hommages à Roger Federer

En une de La Libre, on lit que plusieurs communes bruxelloises remettent en question le nouveau plan de circulation.

Ce plan, baptisé "Good Move", est développé au niveau de toute la région. Son but est de décourager le trafic de transit : ces voitures qui traversent des quartiers pour gagner 5 minutes et éviter les grands axes. Ce plan entend justement garder les voitures au maximum sur ces grands axes. Et créer par ailleurs des quartiers apaisés, plus agréables pour les piétons, les cyclistes, et les transports en commun. Concrètement, ça se fait grâce à de nouveaux aménagements comme des sens interdits, de rues bloquées ou qui deviennent piétonnes.

Quatre quartiers se sont déjà lancés, depuis la rentrée. Avec des réussites diverses. Si à Schaerbeek, dans le quartier Colignon, ça s’est déroulé sans trop de soucis, à Anderlecht, dans le quartier de Cureghem, en revanche, ça passe très mal. "Excédés par le nouveau plan de circulation, certains riverains ont déplacé les plots de béton censés bloquer l’accès à une rue désormais piétonne", précise La Libre. Le bourgmestre le reconnaît. "Je comprends que cela soit difficile à vivre pour les habitants chez qui le trafic de transit est dévié". A la base, il est prévu d’évaluer les changements après un an, mais Fabrice Cumps promet de le faire plus tôt, et assure aussi qu’on reviendra en arrière si ça ne va pas.