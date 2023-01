La revue de la presse : Panzeri le repenti et Tarabella dans de sales draps

Ces voitures ne sont plus le privilège des gros salaires. C’est le résultat d’une enquête menée par SD Worx et détaillée dans l’Echo. Plus de la moitié des travailleurs avec une voiture de société gagnent moins de 4000 euros brut par mois. Près de 10% gagnent même moins de 2000 euros.

De plus en plus d’entreprises commencent tout de même à verdir leur parc, écrit l’Echo, en particulier les petits et moyennes entreprises. Fin 2022, toujours selon l’étude de SD Worx, une voiture de société sur 8 était électrique.

A partir du 1er juillet, rappelle l’Echo, la déductibilité fiscale des véhicules "non neutres en carbone" va diminuer, mais cela ne semble pas freiner le phénomène des voitures de société.