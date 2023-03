La revue de la presse : où sont les femmes ?

Nous dirigeons-nous vers la fin des modèles ? Ces systèmes, économiques et politiques, qui rythment nos vies depuis des décennies. Est-il temps de remettre en cause ces systèmes dans lesquels nous vivons ? Et si oui, à quel prix ? Au départ entreprise familiale, Delhaize rompt définitivement avec la tradition en franchisant tous ses magasins en Belgique. C’est ce que rapportent les journaux ce matin. Avec ce changement, l’enseigne au lion s’adapte, entre autres, aux nouveaux modes de vie des consommateurs, qui font leurs courses plusieurs fois par semaine, après le travail et donc de plus en plus tard.

Le fonctionnement du gouvernement flamand est si complexe qu’il est difficile pour lui, à l’inverse, de changer. Le dossier sur la réduction des émissions d’azote est en train de remettre en question ce système-là, et de causer une crise majeure au sein de la majorité flamande. C’est la Une de tous les journaux flamands.

Et enfin, la journée internationale des droits des femmes est-elle dépassée ? Les journaux y consacrent, en tout cas, très peu de lignes ce matin. Il est pourtant essentiel de rester vigilant-e-s, comme le rappellent plusieurs femmes dans De Morgen. Tout n’est pas gagné. La preuve : en politique, même si elles sont de plus en plus présentes, les femmes n’ont pas forcément toujours la parole, et encore moins dans les domaines stéréotypés "masculins", comme la Défense, les Finances ou l’Economie. Alors, place au changement ?