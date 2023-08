La revue de la presse : money, money, money

De Standaard et le Soir, d’abord, s’interrogent sur cette étude du Crédit Suisse parue un peu partout dans la presse hier. On peut y lire que les Belges sont les plus riches du monde. Sauf que, dis comme cela, cette affirmation est fausse, écrit Le Soir, parce que le rapport ne se base pas sur la richesse moyenne des Belges, mais sur la richesse médiane.

Cette méthode de calcul divise, en réalité, la population en deux : une moitié inférieure qui gagne moins et une moitié supérieure qui gagne plus. Selon le rapport, la moitié supérieure de la population belge gagne donc plus de 250.000 dollars par mois, explique Le Soir.

Les Belges ne sont donc pas les plus riches du monde. La population qui remporte la première place de ce classement en termes de moyenne, ce sont les Suisses eux-mêmes. La Belgique n’arrive qu’en 11e position. En réalité, en Belgique, par rapport à d’autres pays, le patrimoine est plus équitablement réparti, explique encore Le Soir. La richesse n’est pas concentrée sur un petit groupe, précise De Standaard, qui écrit aussi que la Belgique est l’un des pays où la part des 1% les plus riches a diminué depuis le début du siècle. Le rapport montre même qu’en 2022, le Belge a perdu 3% de sa richesse, titre l’Avenir ce matin.

Conclusion, d’après les experts interrogés dans la Gazet van Antwerpen : nous devrions moins nous plaindre ! La Belgique est un paradis, disent-ils. "Dans ce pays sinistré, notre prospérité est souvent sous-estimée", c’est la citation d’un fiscaliste en Une du quotidien anversois.

Un autre spécialiste, de l’immobilier, cette fois, fait notamment référence au fait qu’en Belgique, de nombreuses personnes sont propriétaires de leur logement, ce qui est moins courant ailleurs. La génération des baby-boomers a eu l’occasion d’épargner davantage que dans la plupart des autres pays occidentaux, d’où l’accès facilité à la propriété pour cette génération.

Et enfin, pour en revenir à cette fameuse richesse médiane, les Belges riches prennent soin des Belges les plus pauvres, pour citer encore la Gazet Van Anterwepen. La richesse est davantage redistribuée en Belgique que dans d’autres pays, grâce au rôle notamment de l’indexation automatique des salaires, quasi unique dans le monde, conclut le journal.