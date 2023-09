La revue de la presse : mais que fait le roi du Maroc ?

De plus en plus de personnes se tournent vers l’enseignement chez nous. C’est une enquête du Tijd qui le révèle. De plus en plus de travailleurs du secteur privé arrivent dans les écoles supérieures pour se reconvertir : par exemple, des bouchers et des boulangers qui veulent enseigner leur métier dans le qualifiant. C’est une bonne nouvelle, mais cette évolution ne va pas résoudre à elle seule la pénurie d’enseignants, ajoute quand même de Tijd. En Flandre, en août, il manquait plus de 3350 enseignants, c’est un record historique.

Dans les faits, l’intérêt pour la formation d’enseignants augmente tout de même, après des années de déclin, en particulier pour l’enseignement secondaire. Aux yeux des jeunes, c’est un secteur dans lequel ils peuvent facilement trouver de l’emploi, remarque de Tijd. Encore faut-il qu’ils s’accrochent, ajoute le quotidien flamand, parce que d’après les experts, la formation d’enseignants ne les prépare pas encore assez bien à ce qui les attend en pratique.

Et encore faut-il qu’ils puissent se le permettre ! Comme l’écrit Le Soir en Une, une année dans l’enseignement supérieur peut coûter jusqu’à 10.000 euros, entre le minerval, l’alimentation, les loisirs ou encore les déplacements.