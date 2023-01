La revue de la presse : les personnages M&M's, "trop woke", mis au placard

Ces bonbons avec des bras et des jambes, emblématiques de la marque, sont au cœur d’une polémique aux Etats-Unis. Ils vont même disparaître ! Les petites cacahuètes enrobées de chocolat se cachent dans la Une du Morgen ce matin.

Le problème ? Dans les dernières campagnes de pub, les personnages montreraient un peu trop leurs "personnalités". La polémique ne date pas d’hier. Elle est revenue sur le devant de la scène au moment de la sortie d’un paquet ne contenant que les M&M’s dits "féminins", explique la Dernière heure. Fini les bottes à talons pour la M&M’s verte, qui porte désormais des baskets… Il y a aussi la M&M’s violette plus grande et plus forte, qui représente la diversité des corps.

Cela n’a pas plu à un journaliste américain de la chaîne conservatrice Fox News : des M&M’s trop bien pensant selon lui. Les réseaux sociaux s’en sont mêlés. Tempête dans le sac de bonbons : M&M’s a décidé de supprimer ses personnages. "Même les chaussures d’un M&M’s peuvent polariser", dit l’entreprise dans un communiqué.

Paradoxal quand M&M’s semble avoir joué le jeu du "wokewashing" : surfer sur la vague du wokisme à des fins commerciales. "Woke", écrit De Morgen, ce mot qui veut tout dire, et qui ne veut rien dire en même temps. Il désigne, au départ, le fait d’être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l’égalité raciale. Tantôt compliment, tantôt insulte, selon De Morgen, toujours clivant et rarement assumé quand il sert d’outil marketing.