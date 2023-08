La revue de la presse : les journaux voient la vie en vert

Le Soir met en Une cette photo de deux petites têtes blondes de dos, assis sur le toit d’une voiture. Les enfants regardent une forêt brûlée en face d’eux, dans une épaisse fumée orange. Cela se passe au Canada, où 1000 feux sont toujours en train de brûler, rappelle Le Soir. Le pays s’apprête carrément à exploser son record d’émissions de CO2, même s’il reste bien moindre que l’activité humaine à l’échelle de la planète, précise Le Soir.

Plus de 12 millions d’hectares de végétation sont tout de même déjà partis en fumée cette année au Canada. C’est un record. Fin juin, selon l’institut Copernicus, ces incendies avaient relâché dans l’atmosphère 160 mégatonnes de carbone normalement piégés dans les arbres et les plantes.

En temps normal, la végétation se régénère et repiège ensuite le carbone. Elle le fait cependant de moins en moins bien, en particulier dans les régions où il fait plus chaud et sec, des zones plus peuplées aussi, comme le pourtour méditerranéen et la Californie. Il arrive que ces zones sinistrées reprennent feu avant de s’être remises de l’incendie précédent. L’experte de l’ULB interrogée dans Le Soir conclut : dans ces régions, il faut mieux gérer les forêts pour contrebalancer le phénomène.