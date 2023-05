La revue de la presse : les détachements dans les cabinets ministériels, une pratique qui pose question

Le cabinet de la ministre Petra De Sutter n’est pas le seul à être pointé par les quotidiens. La Libre dénonce des pratiques similaires au sein du cabinet de Georges Gilkinet. Le ministre de la Mobilité emploie un conseiller payé par Skeyes, le contrôleur aérien. L’expert suit les dossiers aviation, dont celui du survol de Bruxelles.

"Le détachement constitue une pratique courante, d’ailleurs encadrée par un arrêté royal, quand il s’agit de mettre en place des cabinets ministériels. Elle permet au cabinet de faire supporter l’essentiel du coût de son collaborateur à l’administration."

Le problème ici, c’est que l’expert ne vient pas d’une administration, mais d’une entreprise publique autonome, Skeyes, qui a une finalité économique, et qui est dotée d’un contrat de gestion. Et sur un dossier sensible comme le survol de Bruxelles, on peut craindre un conflit d’intérêts. "C’est comme être à la fois contrôleur et contrôlé", analyse une source bien informée dans le quotidien.

L’expert en question se justifie dans La Libre : "Je pose une question : comment un cabinet peut-il prendre de bonnes décisions et bénéficier d’une bonne expertise, s’il ne va pas chercher les experts là où ils sont ?"

L'expert affirme qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts même s’il reconnaît que la frontière est ténue. Pourtant, La Libre souligne que ce collaborateur a participé aux négociations sur la modification du contrat de gestion de Skeyes. Et s’interroge : "Comment rester impartial quand on représente le ministre qu’on conseille lors d’une négociation qui implique l’entreprise qui vous paye ?"