La revue de la presse : les députés européens se mettent en rang

Le Soir est parti en vacances avec les députés européens, en pleine affaire du QatarGate, ce scandale de corruption par le Qatar de membres du Parlement européen. Le Soir se penche sur d’autres irrégularités : quels députés voyagent le plus ? Qui prend le plus de temps à déclarer ces voyages ? Et à quoi servent-ils ?

Le Soir remarque, en observant le site du Parlement européen, qu’un nombre record de voyages ont été enregistrés par les eurodéputés depuis décembre 2022, parfois très très en retard, avec plus de 1000 jours de retard. L’effet Qatargate n’y est pas pour rien.

La majorité de ces voyages sont payés par des tiers, et non pas financés par le parlement, c’est-à-dire que les députés sont invités à des conférences ou des visites de travail avec avions et nuits d’hôtels tout frais payés. Et parfois, les raisons de ces voyages sont plus étranges, comme l’écrit le Soir. Par exemple, des réunions pour le compte de sociétés des Emirats arabes unis.

Il y a aussi les missions d’observations électorales. Des députés européens se rendent dans des pays où la démocratie est jugée en péril, comme la Russie ou l’Ouzbékistan, selon Le Soir, et ils surveillent en quelque sorte la bonne tenue du scrutin, à condition qu’ils ne s’agissent pas de référendums ou d’élections organisées dans des territoires occupés. Là aussi, certaines missions sont jugées douteuses. Des députés ont été interdits de voyager à nouveau parce qu’ils se sont rendus en Crimée ou au Kazakhstan par exemple.