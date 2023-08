La revue de la presse : les défis de l’Union européenne avec les futurs États membres

Dans les prochaines années, un autre défi de taille attend l’Union européenne : le vieillissement de sa population, lit-on en Une du Morgen. L’Europe vieillit, sa population diminue et elle est déjà trop peu nombreuse pour prendre en charge toutes les personnes âgées et payer les retraites d’ici à 2030, signale d’emblée De Morgen.

Quelle solution ? La migration, selon la Banque mondiale. Les effets du vieillissement se font en réalité déjà ressentir sur la pénurie de main-d’œuvre que l’on connaît actuellement. D’ici à 2030, d’après la Banque mondiale, l’UE manquera de plus de 4 millions de professionnels de la santé, par exemple.

La Banque mondiale, écrit De Morgen, propose donc de se tourner vers l’Afrique et le Moyen-Orient, avec leur croissance rapide, et leur population jeune. La loi de l’offre et de la demande : l’Europe reçoit de la main-d’œuvre, l’Afrique et l’Asie reçoivent des perspectives, les migrants arrivent légalement, et ne meurent plus en Méditerranée.

Une solution évidente à un problème bien plus complexe, titre De Morgen. Les considérations de la Banque mondiale ne sont, en effet, qu’économiques. Ce serait naïf de nier les considérations politiques derrière la migration, encore vue par certains, l’extrême droite notamment – mais pas que – comme un réel danger. Le contrôle aux frontières et la sécurité, en Méditerranée notamment, sont insuffisants à ce stade. Une série d’incertitudes qu’il faudrait d’abord surmonter avant de considérer cette solution, conclut De Morgen.