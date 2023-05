La revue de la presse : le roi et le président qui se rêvait sultan

Autre son de cloche dans De Morgen, où l’on s’intéresse justement à ceux qui sont contre la monarchie, et où on rappelle le principe de la liberté de manifester. Parce que deux heures avant que Charles ne jure solennellement de défendre, jusqu’à sa mort, les droits et les libertés de ses sujets, la police a procédé à l’arrestation de plusieurs militants antimonarchie qui se préparaient à manifester le long du parcours de la procession. Les forces de l’ordre ont confisqué leurs pancartes. Plus loin, les manifestants étaient si nombreux que la police ne pouvait pas les arrêter tous. Qu’importe, voilà leurs mégaphones confisqués eux aussi, et des palissades érigées, de sorte que Charles, le jour de son couronnement, "n’ait surtout pas à voir ou à entendre qu’il y a aussi des gens qui considèrent la monarchie comme obsolète".

Des personnes arrêtées, alors que rien n’indiquait qu’elles aient enfreint une quelconque loi. La police britannique se défend : "Ce couronnement est un événement qui ne se produit qu’une fois par génération et c’est ce que nous avons pris en compte". "Une fois par génération" ? C’est un argument caduc, dit De Morgen. Que dire alors des manifestations contre la guerre à Moscou ? "Tout événement inhabituel peut devenir un événement unique pour la génération qui en est témoin".