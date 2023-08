La revue de la presse : le règne saoudien de la honte

Le sommet des Brics s’ouvre en Afrique du Sud. Il réunit, notamment, Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud à Johannesburg. En toile de fond, écrit le Soir : l’influence de Moscou, toujours plus forte dans son opposition à l’Occident, et qui veut un Brics plus polarisé et politique que jamais. Moscou… Et Pékin aussi ! Lancés, comme l’écrit l’éditorialiste du Soir, à 200 km/h dans une attitude anti-occidentale.

Cette coalition de pays considérés comme émergents, l’Occident doit commencer à la voir comme une égale, et plus comme une formation de petits frères, au risque de les voir se laisser emporter par les vagues russes et chinoises, remarque Le Soir.

Parce que l’Occident, l’Union européenne en particulier, ne sera peut-être pas toujours incontournable, rappelle Le Soir. L’équilibre est déjà instable d’ailleurs. On le remarque dans l’embarras, écrit Le Soir, du président sud africain face à la venue potentielle de Vladimir Poutine. S’il vient au sommet, faut-il l’arrêter ou pas ? Lui, qui est sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Le président russe a réglé le problème seul, finalement, puisqu’il ne se rendra pas en Afrique du Sud. Cela démontre tout de même que les accointances de certains pays avec la Russie n’ont pas disparu, remarque Le Soir.

Même s’il n’aboutit pas à grand-chose, ce sommet, c’est le signe, selon De Tijd que l’Occident perd de son influence économique et idéologique. Les Brics, c’est le rêve d’un nouvel ordre mondial, dont espèrent faire partie plus d’une quarantaine de pays, rappelle De Tijd. Ces pays ne font plus confiance aux institutions internationales, toujours dirigées par les mêmes puissances, par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, souligne de Tijd.

Le Soir et le Tijd le disent tous les deux : ces pays ont en effet avec des intérêts tellement différents qu’ils trouveront difficilement des accords, mais ils n’ont pas besoin de le faire. Ce qui les unit, ce n’est pas ce qu’ils veulent, mais plutôt ce qu’ils ne veulent pas. Ce qu’ils rejettent même, écrit De Tijd, c’est-à-dire, la vision occidentale de la démocratie, des libertés civiles et des institutions politiques. C’est donc le moment pour l’Occident d’enfoncer la porte, écrivent les éditorialistes du Soir et du Tijd. Les valeurs occidentales doivent et méritent d’être défendues.