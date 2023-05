La revue de la presse : le marché de la santé des femmes

Les soins à domicile, les régimes et la pilule. La presse s’intéresse à la santé de la population aujourd’hui. Les soins à domicile, d’abord, suffoquent et le personnel le fait savoir ce matin avec une mobilisation à Bruxelles. Le manque de financement impose un rythme de travail insoutenable aux infirmiers et infirmières à domicile. C’est ce que dénonce la fédération de l’aide et des soins à domicile dans l’Avenir.

Selon Statbel, le personnel des soins de santé est composé à près de 80% de femmes. Les femmes, elles sont aussi les premières concernées par les injonctions sur leurs corps. Un des gros noms de l’industrie de la perte de poids, c’est Weight Watchers, imaginé il y a tout pile 60 ans par une femme au foyer américaine et ses amies. Aujourd’hui, Weight Watchers ne serait plus la panacée en termes de régime : les produits amincissants prennent la relève. C’est un dossier au cœur des pages du journal De Tijd.

Les femmes, encore, et leur contraception. Là aussi, un produit iconique de la santé féminine est un remis en question : la pilule. Les jeunes filles la prennent de moins en moins automatiquement, conscientes aujourd’hui des potentiels effets secondaires, notamment sur leur sexualité. Mais quelles sont les alternatives ? Il y en a très peu : à lire dans De Standaard. Elles sont par ailleurs de plus en plus nombreuses à renoncer à la maternité, ou à avoir moins d’enfants, pour des raisons économiques. L’impact de la crise du logement à Bruxelles sur la natalité, c’est dans Le Soir.