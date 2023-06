La revue de la presse : le Great old au sommet de sa forme

Au terme d’une journée improbable, titre De Morgen, l’Antwerp est champion de Belgique. Toute la journée, les trois prétendants au titre se sont imaginés champion l’espace de quelques minutes. C’est finalement le plus vieux club de Belgique qui renoue avec la victoire après 66 ans. L’Antwerp était porté par Mega Toby, comme l’appelle la presse flamande.

L’Anversois de 34 ans a soulevé la coupe hier soir. C’est l’image en Une de la Gazet Van Antwerpen. Un moment spécial, a-t-il dit, que Toby Alderweireld ne saurait décrire et qu’il est heureux d’offrir à sa ville et aux supporters surtout. L’extase de ces supporters est d’ailleurs immortalisée dans la Gazet Van Antwerpen : des scènes de joie intense étalées dans un dossier spécial de plus de 16 pages.

Cette fin de saison renversante, comme titre la DH, aura donc vu l’Antwerp remporté la coupe sur le fil, au détriment de l’Union Saint Gilloise, qui voit, comme l’année dernière, le titre lui passer sous le nez après sa défaite face au Club de Bruges. Cette défaite, elle est encore plus cruelle qu’il y a un an, titre la DH. Un cauchemar, avance même Le Soir, parce que les Bruxellois ont fait la course en tête pendant une bonne partie de la soirée. La Dernière heure salue tout de même une excellente saison de la part des Unionistes.