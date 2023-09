La revue de la presse : le cri de désespoir du Maroc

De Morgen et Het Laatste Nieuws reviennent sur le procès Schild en Vrienden ce matin. Les deux journaux rappellent l’affaire : en 2018, la presse révélait des conversations en ligne racistes, sexistes et antisémites de membres des jeunes nationalistes flamands, un mouvement fondé par Dries Van Langenhove. Le parlement avait levé l’immunité de l’ex-député d’extrême droite, inculpé et puis libéré sous conditions.

Demain, lui et six autres membres de Schild en Vrienden comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Gand pour incitation à la haine et/ou à la violence, diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale, appartenance à une association proclamant apparemment la discrimination et négationnisme.

Pour le chef de la bande, Van Langenhove, un chef d’accusation supplémentaire : violation de la législation sur les armes à feu. Ils risquent tous les 7 des peines de prison et des amendes, 5 ans potentiellement pour Van Langenhove. Ce dernier ne cesse de minimiser les faits, avance aussi les quotidiens flamands.

Il est peu probable cependant qu’ils soient condamnés à de la prison. C’est surtout symbolique selon un responsable de la Ligue des droits humains, interrogé dans De Morgen, qui rappelle que cette affaire reste tout de même le plus gros procès du genre chez nous depuis l’époque du Vlaams Blok.