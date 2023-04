La revue de la presse : le 1er mai politique se prépare

Et ce nouveau coup dur pour Ecolo – la démission de la secrétaire d’État à l’égalité des chances – aurait-il été évité si Sarah Schlitz avait été un homme ? C’est la conviction d’Ecolo en tout cas.

De Morgen se demande si cela est bien vrai. Quand on regarde les chiffres, c’est difficile à dire. Sous cette législature, quatre femmes ont dû abandonner leur poste au fédéral : trois pour des erreurs, une pour des raisons privées (Sophie Wilmès). Aucun homme n’a démissionné jusqu’à présent.

Un élément que De Morgen remarque : même si la Vivaldi est le gouvernement fédéral le plus féminin de l’histoire du pays, les femmes détiennent encore des portefeuilles vus comme plus légers, et donc, plus facile à abandonner peut-être ? C’est le postulat du Morgen.

Pour une experte interrogée dans De Morgen et Het Laatste Nieuws, il s’agit davantage d’une question d’expérience politique que de genre : les poids lourds tombent moins facilement que les poids plumes, selon elle.

D’après une étude citée dans De Morgen, accéder à un poste en politique pour une femme, et surtout, y rester, représente toujours un challenge. Elles seraient jugées plus durement que leurs collègues masculins et auraient moins le droit à l’erreur.