La revue de la presse : la vie en rose Barbie

"Plutôt mourir que de partir en vacances dans le Nord" : c’est le titre d’un article en Une du Standaard. Et pourtant, cette année, l’idée fait son chemin chez les voyageurs. Une touriste en vacances en Italie, interrogée par De Standaard, envisage de plus en plus de voyager dans le nord de l’Europe l’été prochain, avec une pointe d’angoisse pour ce que cela présage pour l’avenir.

Les tour-opérateurs constatent déjà un nouvel engouement pour les destinations du nord du continent. C’est ce qu’on peut lire dans De Tijd. Le Danemark, par exemple, gagne en popularité, d’après TUI, notamment grâce au parc Legoland. Le nombre de voyages en voiture dans ce pays a même doublé par rapport à l’année dernière et triplé par rapport à 2019. Les Alpes ont aussi de plus en plus de succès en été.

Echapper à la chaleur de l’Italie ou de l’Espagne, c’est une des raisons derrière ce nouvel intérêt pour les pays scandinaves. Mais pas que. Depuis la crise du covid, les touristes veulent échapper à la foule qui s’amasse dans les grandes villes du sud. Les vacances dans un pays scandinave, écrit De Tijd, ce n’est cependant pas à la portée de tout le monde. L’expérience est différente, moins adaptée aux enfants, et le coût de telles vacances est aussi plus élevé, même si, souligne De Tijd, la Suède, le Danemark et la Finlande restent plus abordables que la Norvège ou l’Islande.