La revue de la presse : la Suède bientôt dans l’OTAN… Quid de l’Ukraine ?

La banque BNP Paribas écope d’une amende de 15 millions d’euros. C’est la sanction administrative la plus lourde jamais distribuée par la Banque nationale de Belgique, selon Le Soir et l’Echo. Il est aussi inédit que le montant de cette amende et le nom de la banque soient révélés. La première banque de Belgique est en fait visée pour des manquements aux obligations anti-blanchiment survenus entre 2014 et 2019.

La banque aurait été un peu trop complaisante avec des clients qu’elle considérait sans risque, alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’une surveillance accrue, écrit Le Soir. L’Echo précise que BNP Paribas n’aurait pas enquêté sur l’origine de l’or que les clients déposaient chez elle, ni sur l’argent qu’ils utilisaient pour l’acheter, précise l’Echo.

L’Echo rappelle aussi que ce n’est pas la première fois que la banque est dans le collimateur du régulateur pour des entorses à la réglementation anti blanchiment. BNP Paribas avait déjà été condamné il y a trois ans pour un montant bien moindre. Entre-temps, la réglementation a changé, rappelle l’Echo, avec des amendes bien plus élevées. Même si, souligne l’Echo, 15 millions d’euros, c’est une bouchée de pain comparée à ses 3 milliards de bénéfices en 2022.