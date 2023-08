La revue de la presse : la planète brûle, quelles solutions ?

L’année dernière, les émissions de gaz à effet de serre n’ont jamais été aussi basses. C’est lié à la hausse des prix de l’énergie depuis le début de la guerre en Ukraine. Cet incitant à réduire la consommation est bien plus puissant que n’importe quelle sensibilisation, remarque De Standaard. En Belgique, les émissions de CO2 ont baissé de 4% en 2022, soit le niveau le plus bas depuis le début des relevés, moins que pendant la crise sanitaire, quand les activités économiques étaient à l’arrêt. Une baisse de 3 à 4% par an, rappelle de Standaard, c’est l’idéal pour atteindre les objectifs climatiques.

La baisse la plus importante s’observe au niveau du chauffage des bâtiments : moins 13%, d’après des chiffres de la Commission européenne. De Standaard se pose donc cette question : est-ce un effet unique ? Ponctuel ? Au cabinet de la ministre du climat, Zakia Khattabi, interrogé dans le quotidien flamand, on espère que l’effet sera structurel, mais on reconnaît que cette baisse n’est pas liée aux préoccupations climatiques.