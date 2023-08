La revue de la presse : la facture de la rentrée scolaire

Le fisc réclame plus de 70 millions d’euros à l’agence intérim, titrent l’Echo et de Tijd. Randstad aurait exfiltré des bénéfices de la Belgique vers la Suisse via un montage financier d’après l’ISI, l’inspection spéciale des impôts.

Cet abus pourrait donc coûter cher au groupe néerlandais. On peut lire dans les deux quotidiens que Randstad en aurait profité pour ne pas payer le précompte mobilier en Belgique. Les conditions pour bénéficier de l’exonération fiscale dans notre pays ne seraient pas non plus remplie, selon l’ISI.

La justice a déjà donné raison une première fois au fisc sur le dossier en début d’année, rappelle l’Echo. Randstad s’est par ailleurs acquitté d’une grande partie de ces impôts impayés, souligne aussi les journaux.