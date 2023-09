La revue de la presse : inondations et instabilité politique, la Libye en proie au chaos

C’est un chiffre de Child Focus à lire dans De Morgen. 244 mineurs non accompagnés (MENA) ont disparu depuis le début de l’année, des jeunes Afghans surtout. C’est le double par rapport à l’année dernière. Ces disparitions sont d’autant plus inquiétantes qu’il s’agit pour la plupart d’enfants de moins de 13 ans, lit-on dans De Morgen.

Cette augmentation s’explique par au moins deux raisons : le nombre plus élevé d’arrivée de mineurs non accompagnés ces derniers mois et l’absence de perspective, avance De Morgen. Ils sont restés trop longtemps en centre d’accueil, sans tuteurs, et ont fini par chercher une autre voie, guidés par le désespoir.

C’est comme ça que des Afghans réapparaissent parfois dans d’autres villes européennes, devenant des proies faciles pour l’exploitation, le trafic de drogues par exemple. Des ados nigérianes sont prostituées de force ou illégalement employées dans des salons de manucure. Des jeunes indiens sont engagés comme saisonniers, illégalement là aussi.

Pour les demandeurs d’asile adultes, les hommes, la situation est aussi confuse. La secrétaire d’État à l’asile et à la migration a récemment annoncé que les hommes demandeurs d’asile ne seraient plus accueillis par Fedasil, et devaient se tourner vers d’autres infrastructures.

Le Conseil d’Etat devrait cependant recaler la suspension de l’accueil des hommes seuls. C’est ce que titre La Libre. L’illégalité de la mesure est pointée. L’argument de l’auditrice du Conseil d’Etat à lire dans La Libre est le suivant : il s’agit d’une violation de la loi belge sur l’accueil et la saturation du réseau ne saurait constituer un motif pour enfreindre les obligations de l’État. Le verdict final devrait tomber dans les prochains jours, avertit La Libre.

Cela ne veut pas dire qu’une solution va être trouvée. La Libre l’écrit : rien ne sera annoncé pour compenser l’annulation de cette décision. Le cabinet de Nicole de Moor est clair là-dessus.