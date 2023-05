La revue de la presse : il faut briser le tabou sur les conséquences de la ménopause au travail

De plus en plus de consommateurs belges ont des difficultés à payer leurs courses. L’inflation sur les produits alimentaires reste en effet très élevée, 15,51% selon Statbel. Les consommateurs belges cherchent donc des astuces pour faire diminuer le ticket de caisse.

Par exemple, ils sont de plus en plus à faire du "downtrading", comme l’explique le journal Le Soir. Par downtrading, on entend faire ses courses dans un magasin de hard-discount (Aldi, Lidl…), passer d’un article de marque propre à son équivalent en marque de distributeurs (les fameux produits "blancs"), voire acheter des aliments de moins bonne qualité.

Quitte à se rendre aussi plus loin pour faire leurs courses ! Le journal l’Avenir a fait le test et s’est demandé si la localisation d’un magasin changeait quelque chose au prix du caddie. L’Avenir a donc sillonné toute la Wallonie à la recherche des prix les plus bas. Résultat : un même panier coûte certes moins cher à Arlon, près de la frontière, que dans le centre de la région. La différence est cependant minime : moins de deux euros environ.