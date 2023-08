La revue de la presse : il est où, le bonheur ?

Des chercheurs canadiens n’ont trouvé pratiquement aucune preuve de l’efficacité de la marche en pleine, de la course à pied ou de la méditation sur notre bonheur. C’est ce qu’on peut lire dans de Standaard ce matin.

Ce que ces scientifiques ont voulu démontrer, c’est que le lien entre ces activités et une augmentation du bonheur est peut-être une coïncidence. Une coïncidence que, par le passé, des études ont interprétée comme étant des indicateurs scientifiques d’une amélioration du bonheur.

L’experte interrogée dans de Standaard explique qu’en réalité, beaucoup d’études, en psychologie en particulier, ne sont menées que sur une poignée de gens. Cette méthodologie tend cependant à disparaître aujourd’hui.

Attention, précise l’experte dans De Standaard, cela ne veut pas dire que le yoga, la course ou la méditation ne sont pas bons pour nous, ou que l’on imagine leurs bienfaits. Il n’y a simplement pas assez d’études pour le prouver scientifiquement. Par ailleurs, une hypothèse ne s’applique pas à tout le monde. Cette approche est de plus en plus répandue dans le monde scientifique : plutôt que de constater les effets de tels ou tels thérapie, activité, traitement sur une population globale, les chercheurs s’intéressent de plus en plus à l’individu.

Par conséquent, les jeunes chercheurs remettent en question leurs paramètres. Ce qui me rend heureuse, ne vous rend pas forcément heureux. Et cela, les scientifiques commencent à le comprendre et doivent maintenant trouver de nouvelles unités de mesure paramètres sur lesquelles baser leurs études. Que l’on parle psychologie ou biologie d’ailleurs, souligne De Standaard.

L’industrie liée au bonheur ne cesse en tout cas de croître, avec cette réflexion en conclusion de l’article : devons-nous absolument rechercher le bonheur ? Ne peut-on pas se contenter d’être ordinaire ?