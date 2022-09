La revue de la presse : des unes en jaune et bleu

En une de La Libre, un autre sujet "énergie" avec ce titre : "Une maison sur deux en Belgique est une passoire énergétique". Et les conséquences sur la facture sont lourdes. Le quotidien donne un exemple concret, et compare deux appartements bruxellois de 80 m2. L’un passoire, avec une mauvaise performance énergétique G. L’autre bien isolé, avec un indice B+.

La facture annuelle du premier, chauffage/eau chaude/ventilation, s’élèvera à 4800 euros par an. Et pour le deuxième, seulement 660 euros.

Le frein, on le connaît : les travaux de rénovation impliquent de lourds investissements. Mais ça devient bien plus intéressant aujourd’hui, explique un expert, interrogé par le quotidien. Il fallait compter entre “15 et 25 ans, selon le type de travaux, auparavant. Mais aujourd’hui avec les prix de l’énergie, on a des retours de quelques années”.