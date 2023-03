La revue de la presse : Delhaize, Plopsa et Telenet, ces marques belges qui font la une

"Qui franchise sans sommation récolte la colère", écrit Béatrice Delvaux dans l’édito du Soir. Elle voit un parallèle avec l’annonce en 1997 de la fermeture de l’usine Renault à Vilvorde. Fermeture immédiate et sans sommation. La colère avait alors éclaté, le dégoût aussi. Les syndicats avaient organisé des manifestations monstres d’envergure européenne.

" C’est ce souvenir qui a resurgi lors de l’annonce, le mardi 7 mars dernier, par Delhaize, du passage d’un coup sous franchise de ses 128 supermarchés." Même radicalité, même rupture avec la tradition sociale, même irrévocabilité. "Franchiser sans sommation, c’est récolter la colère et perdre le respect de son personnel. La direction de Delhaize, comme celle de Renault il y a 26 ans, ne peut pas se dire surprise de la réaction qui lui est opposée. C’est son droit de restructurer l’entreprise, mais c’est son devoir de le faire avec des manières et en y mettant le prix."

L’Avenir ne dit pas autre chose : Delhaize ne laisse plus la place à la moindre concertation sociale, ni au moindre compromis "à la belge". "Les derniers événements le démontrent un peu plus tous les jours. Lors des derniers conseils d’entreprise, les syndicats sont ainsi accueillis par les forces de l’ordre et services de sécurité, suivis par une direction ne discutant pas avec les représentants du personnel, mais leur signifiant à l’infini les tenants et aboutissants de leur décision. Plus explicite que cela, c’est impossible : la direction refuse toute concertation sociale."