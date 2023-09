La revue de la presse : de Moor n’en démord pas

L’écart salarial entre la Belgique et nos voisins se réduit. C’est le titre du Tijd et de l’Echo. Il est passé de 4,6% à 2% cette année. C’est le résultat de la dernière évaluation du conseil central de l’économie. Les deux journaux économiques évoquent plusieurs raisons à cela.

L’inflation se calme chez nous, en même temps que les prix du gaz. L’indexation des salaires va donc être assez faible l’année prochaine, écrit l’Echo, alors que chez nos voisins, l’inflation se poursuit, et les salaires augmentent encore. Cela crée un équilibre : chez nous, les prix de l’énergie ont grimpé plus vite très tôt, poussant à une plus grande augmentation des salaires.

C’est une bonne nouvelle pour les entreprises belges, signalent l’Echo et de Tijd. Elles gardent ainsi une certaine compétitivité. Attention, préviennent cependant les deux quotidiens, nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle flambée des prix de l’énergie l’année prochaine, prudence donc avec ces chiffres.

Pendant ce temps-là, la Vivaldi semble avoir respecté une de ses promesses, signale De Standaard. Les montants du revenu d’intégration sociale et des allocations de chômage se rapprochent du seuil de pauvreté. La pension minimale dépasse même ce seuil à présent. Il s’agit aussi d’une conséquence de l’indexation, explique De Standaard.

Sur plan politique, ces revendications sont généralement le dada, comme l’écrit de Standaard, des socialistes. Les Verts rappellent tout de même dans le quotidien flamand que, selon eux, cette augmentation n’aurait jamais eu lieu sous le gouvernement De Croo s’ils n’avaient pas fait bloc aux côtés des socialistes.